Um homem, de 47 anos, e uma mulher, de 45, foram intercetados através do ‘polícia automático’ - sistema de leitura de matrículas -, a circular numa viatura furtada, na Rua de Sá da Bandeira, no Porto. Foram perseguidos pela PSP e acabaram por embater numa viatura policial que lhes bloqueou a passagem. O homem reagiu, então, com agressividade. Com recurso a um x-ato e a uma chave de fendas tentou agredir os agentes, que não ficaram feridos.





A viatura em que seguiam tinha sito furtada em Penafiel, zona da GNR, a 13 de novembro. Foi depois devolvida ao proprietário. O homem já tem cadastro por crimes de furto e tinha uma medida de coação, que não cumpria.