Sistema de videovigilância por causa do tráfico de droga no bairro Pinheiro Torres no Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu esta sexta-feira a intenção de instalar câmaras de videovigilância no Bairro de Pinheiro Torres, onde o aumento do tráfico de droga está a gerar um clima de medo entre os moradores."Nós vamos tomar medidas, nós temos vindo a falar com a Polícia de Segurança Pública, nós queremos pôr câmaras de vigilância (...) mas, sabe o que é, há uma autoridade em Lisboa que acha que câmaras de vigilância não. As câmaras de vigilância são boas para estarem nos supermercados", afirmou o autarca na reunião do executivo desta sexta-feira perante a denúncia de uma moradora.No período dedicado ao público, a moradora em questão, que pediu o anonimato por questões de segurança, garantiu que vive permanentemente num clima de medo face ao aumento do tráfico de droga resultante do processo de demolição das Torres do Aleixo, explicou."Eu vivo com medo, vivo numa cadeia. Vivo ali há 40 anos e nunca vi nada como agora. Nós temos medo, há armas, há facas, sabemos de pessoas que foram atiradas ao mar e rapam-lhes os cabelos e elas é que têm de sair", relatou, sublinhando que se tivesse dinheiro ia alugar uma casa "fosse onde fosse".Rui Moreira, que revelou que também o presidente da Associação de Moradores já tinha solicitado uma reunião a propósito da situação vivida no bairro, sublinhou ainda que, no que depender de si, os "traficantes condenados" serão despejados, "nem que fique sozinho nessa matéria".O vereador do pelouro da Habitação e da Coesão Social, Fernando Paulo, acrescentou, aliás, referindo-se a Paula, a reclusa que foi despeja pela Câmara do Porto enquanto esteve presa, que "essa senhora" teve uma condenação por quatro crimes de tráfico de droga, salientando que se "a comunicação social seguisse o processo que está no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a pedir a anulação do despejo, veria quem são as testemunhas".O vereador reconheceu, contudo, a situação vivida no Bairro Pinheiro Torres, onde há dois dias, revelou, foi apontada uma navalha a um fiscal da Domus."Hoje foi a Polícia Municipal e administradora da área da produção que foram lá dar a cara em nome de todos os trabalhadores, para dizer claramente que nós não vamos desistir. A câmara tem responsabilidade pela gestão patrimonial das suas habitações. Estamos a tomar diligencias não vamos desistir, os traficantes não vão tomar conta do bairro Pinheiro Torres. Vai ser uma tarefa difícil, precisamos de estar todos unidos, mas não vamos desistir", afirmou.