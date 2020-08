Sistema do Ministério da Defesa alvo de ataque de piratas informáticos

A rede informática do Ministério da Defesa esteve algumas horas inoperacional, quarta-feira, devido a "falhas técnicas" resolvidas pelo Centro de Cibersegurança, garantiram ao CM fontes militares.



Nesse dia, o Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas partilhou numa reunião, com polícias e outros organismos, que nos últimos meses ocorreram várias tentativas de ataques aos sistemas da Defesa. Essas tentativas de intrusão foram feitas através de emails enviados a funcionários civis e militares.





O esquema foi o de phishing: aparência oficial e com uma ligação à qual as vítimas acedem e introduzem nomes de utilizador e palavras-passe, conseguindo os piratas aceder aos servidores e retirar dados. As "falhas técnicas" de quarta-feira, garantem fontes da Defesa, obrigaram à suspensão da rede, para proteção dos dados, tendo dezenas de utilizadores perdido acesso.Os ataques também têm causado quebras pontuais no sistema, pela elevada quantidade de emails de phishing. São atribuídos a "Ameaça Avançada Persistente" explicou aofonte militar.O Ministério da Defesa não respondeu aoem tempo útil.