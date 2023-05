Sistema português de acolhimento a refugiados ajuda redes de tráfico de pessoas

O sistema português de acolhimento a refugiados tem ajudado os traficantes de pessoas. As redes de tráfico têm aproveitado as vulnerabilidades do sistema para fazer entrar vítimas no espaço europeu, informa o Jornal de Notícias.Os estrangeiros chegam a Portugal sem documentos, maioritariamente ao aeroporto de Lisboa, e pedem asilo. Isto acontece porque a lei de Portugal obriga a que seja oferecido acolhimento a refugiados.Fonte ligada ao processo conta ao Jornal de Notícias que esses cidadãos passam poucas noites no centro de acolhimento, antes de partirem sem deixar rasto. Esta abertura portuguesa permite aos traficantes trazer as pessoas para a Europa, onde exploram as pessoas.