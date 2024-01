Site do Tribunal da Relação de Lisboa pirateado com conteúdos sexuais. Caso reportado à PJ

recuperou quase na totalidade a acusação do Ministério Público contra o antigo primeiro-ministro José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. A decisão demorou a ser conhecida, devido a um erro técnico no Citius , sem qualquer relação com o ataque informático ao site do tribunal.

O site do Tribunal da Relação de Lisboa sofreu um ataque informático, esta quinta-feira, encontrando-se em baixo. Na seccão de arquivo de notícias, onde estavam as deliberações judiciais, surgiam artigos sobre sexo em inglês.O Conselho Superior da Magistratura confirmou o ataque informático. O caso não afetou o Citius, mas foi reportado à Polícia Judiciária.O episódio desta quinta-feira coincide com o dia em que o Tribunal da Relação de Lisboa