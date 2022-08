Situação de alerta entra em vigor amanhã. Conheça as medidas

O Governo decretou que durante os dias 21, 22 e 23 de agosto será decretada a situação de alerta para o perigo de incêndios em função das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativa ao risco de incêndio rural para os próximos dias. Com grande parte do território continental com níveis Elevado, Muito Elevado e Máximo, a partir do próximo domingo entram em vigor medidas preventivas em todo o território nacional.Assim sendo, fica proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem; proibição da realização de queimadas ou realização de trabalhos nos espaços rurais e ainda será proibido a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.A situação de alerta implica uma elevação do grau de prontidão da GNR e PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização e patrulhamentos, considerando-se para o efeito autorizada a interrupção da licença de férias e a suspensão de folgas e períodos de descanso.Aplica-se ainda a dispensa de serviço ou a justificação das faltas dos trabalhadores, do setor público ou privado, que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário.