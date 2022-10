Situações de 'bullying' em contexto escolar aumentaram 37% no último ano letivo

As situações de 'bullying' em contexto escolar aumentaram 37% em 2021/22, tendo a PSP registado 2.847 ocorrências criminais com as injúrias e ameaças a atingiram o valor mais elevado dos últimos nove anos letivos, revelam dados daquela polícia.

Por ocasião do Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se assinala esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública avança que no último ano letivo registou 2.847 ocorrências criminais de situações de 'bullying' em contexto escolar, 1.169 das quais por agressões e 752 por injúrias e ameaças.

Em relação ao ano letivo 2020/2021, marcado pela pandemia, as situações de 'bullying' em contexto escolar aumentaram 37%, mais 783 casos, tendo também subido as agressões (mais 418) e as injúrias e ameaças (208).