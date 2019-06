Só 27 aeronaves disponíveis para combater fogos

Apenas 27 meios aéreos de combate a fogos, dos 60 previstos na Diretiva Operacional Nacional (DON) de ataque a incêndios, estavam este sábado disponíveis, no início do nível III de prontidão de meios.Este é o primeiro ano em que a gestão dos meios aéreos foi entregue ao Ministério da Defesa, prevendo a DON que no presente nível de prontidão, que tem fim previsto para 30 de junho, estivessem disponíveis 60 meios aéreos.No entanto, apenas um helicóptero da Força Aérea, com missão de coordenação aérea, e outros 26 meios aéreos, estavam ontem disponíveis.À Lusa, o porta-voz da Força Aérea, Manuel Costa, garantiu que amanhã se juntarão mais 12 helicópteros.Entre os meios aéreos que ainda não estão aptos a voar nesta altura, há três helicópteros ligeiros do Estado e 35 aeronaves alugadas.Em causa estão vistos do Tribunal de Contas que, neste momento, já autorizou o contrato de manutenção dos três helicópteros do Estado. No entanto, um dos concorrentes impugnou esta decisão, o que está a atrasar todo o processo.Entretanto, o tribunal arbitral presidido pelo juiz Bacelar Gouveia, condenou a empresa Heliportugal a pagar 9,482 milhões de euros à Proteção Civil, pelas más condições em que entregou os helicópteros Kamov, em 2015, depois de uma década de relação contratual com o Estado.Para junho, a DON prevê o empenhamento de 2081 equipas, 9038 operacionais (entre bombeiros e militares da GNR e das Forças Armadas) e 2073 viaturas.