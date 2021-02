Só 35% das chamadas feitas para o 112 são de emergência

Das 7,9 milhões de chamadas recebidas o ano passado na linha 112, apenas 35% (2,7 milhões) foram efetivamente emergências, adiantou esta quinta-feira a PSP, no Dia Europeu do 112.Os centros de atendimento 112 encaminham a emergência para as polícias, apoio médico ou bombeiros, entre outros. Lidam diariamente com 20 a 25 mil chamadas.As 65% de chamadas que não são emergências "têm maioritariamente origem em contactos inadvertidos, brincadeiras, testes à capacidade de resposta ou simples desconhecimento dos fins do serviço 112", explica a PSP.