"Só assaltaram os paióis com mais valor": Inspetor-chefe que liderou investigação ouvido no caso Tancos

"O perímetro militar de Tancos tem 20 paióis e só foram abertos e assaltados os que tinham material mais valioso e com mais interesse", disse esta segunda-feira, no Tribunal de Santarém, o inspetor-chefe da Polícia Judiciária que liderou a investigação ao assalto aos paióis nacionais, em junho de 2017.José Luís Pereira foi a primeira testemunha da acusação a ser inquirida pelo coletivo de juízes, no âmbito do processo de Tancos, que tem 23 arguidos.A testemunha deu conta da "falta de confiança" sentida por parte dos elementos da Polícia Judiciária Militar, por terem sido afastados da investigação, revelando que "nunca houve diligências em conjunto".