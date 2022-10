"Estava no armazém, ouvi um ruído na loja, mas já só consegui ver um homem a fugir". Catarina Lima ainda não recuperou do susto e pede ajuda para tentar identificar o homem que na quarta-feira, às 18h45, assaltou a loja de roupa que gere com a irmã, em Vila Verde.Apresentou queixa na GNR, mas o ladrão está por identificar. Segundo a lojista, o homem estaria sozinho e fugiu com 20 euros. "Até tinha mais dinheiro, mas deve ter percebido que eu estava na loja e fugiu", concluiu.