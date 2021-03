“Só dei abraços e um beijo”, diz em tribunal homem acusado de violação

O homem que está a ser julgado no Tribunal de Faro por rapto e violação de duas mulheres, em maio de 2019, negou esta terça-feira todos os crimes.



Donald Fernandes explicou aos juízes que conheceu as duas mulheres, de nacionalidades brasileira e inglesa, num bar de striptease em Vilamoura. “Elas trabalhavam lá como dançarinas e eu estava a pensar abrir um negócio do género”, explicou o luso-canadiano, que nega as agressões, ameaças e violação das vítimas. “Só dei uns abraços e um beijo na boca de uma delas”, referiu o arguido, que assume que as mulheres dormiram na sua casa.



Ver comentários