Só duas câmaras do Algarve aceitam todas as competências propostas pelo Governo

Seis autarquias optaram por aceitar novas funções apenas em algumas áreas específicas.

Por José Carlos Eusébio | 08:41

Só duas câmaras do Algarve - Olhão e Portimão - aceitaram a transferência de todas as competências propostas pelo Governo, no âmbito da primeira fase do processo de descentralização, segundo dados da Direção-Geral das Autarquias Locais.



Houve mais seis autarquias da região que assumiram algumas competências, enquanto que oito (metade do número total de câmaras algarvias) optaram por recusar quaisquer novas funções.



As competências assumidas este ano pelas autarquias de Portimão e Olhão abrangem as áreas das praias, exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar, vias de comunicação, Justiça, associações de bombeiros, estruturas de atendimento ao cidadão, habitação, património imobiliário público sem utilização e estacionamento público.



Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, entende que "é preferível aceitar agora e ir corrigindo o que for necessário corrigir, durante este período de adaptação, em coordenação com o Governo, do que receber todas as competência de uma só vez em 2021" - nessa altura, todas as autarquias terão obrigatoriamente de assumir essas tarefas.



Entretanto, as câmaras de Tavira e Faro aceitaram as competências em sete áreas de intervenção, Loulé em seis, São Brás de Alportel e Albufeira em quatro e Lagos em apenas uma.



As restantes oito autarquias do Algarve optaram, para já, por não assumir novas tarefas.



"Essas competências fazem sentido para as grandes zonas urbanas, mas não se adequam aos municípios de baixa densidade", diz ao CM Adelino Soares, autarca de Câmara de Vila do Bispo.