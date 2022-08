Eu não fui contactada pela Polícia Judiciária. E peço que, se por acaso me quiserem ouvir, para me ligarem. Peço a alguém para ficar no hospital com o meu filho e vou para Chaves ter com o meu advogado. Só falo com a PJ na presença do meu advogado." As palavras são de Beatriz Mendes, de 19 anos, a mãe do bebé de quatro meses internado no hospital com graves lesões cerebrais, e que é, juntamente com o namorado, a principal suspeita dos danos causados à criança.