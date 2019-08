“Só quando for detido é que faremos o luto”: Ex-patrão suspeito de matar trabalhador continua a monte

"É uma dor muito forte. Apenas quem passa por isto é que sabe. Só quando tiver informações de que ele foi apanhado é que vou fazer o luto pelo meu irmão". Paula Feição dá voz à revolta pelo homicídio de Mário Feição, alegadamente às mãos de um ex-patrão a quem reclamou uma dívida de trabalho de 1000 euros.Mário, de 50 anos, foi espancado até à morte, na noite de domingo, junto a um restaurante de Vilarouco, em S. João da Pesqueira. O último adeus ao homem que deixa dois filhos, um deles menor, ontem, em Trevões, no mesmo concelho, juntou dezenas de pessoas, visivelmente emocionadas.À hora de fecho desta edição, o suspeito do crime, Dimitri Custóias, continuava a monte. Fez chegar à PJ a garantia de que se iria entregar, mas ainda não a cumpriu. A família da vítima - que trabalhou para o agressor durante três meses, em França - pede mais informações às autoridades."Nenhum familiar foi ouvido, nem pela GNR, nem pela Polícia Judiciária. A esperança que temos, mesmo que não nos comuniquem nada, é que ele se entregue ou que seja apanhado e que se faça justiça", acrescenta Paula Feição.Mário foi assistido no local e transportado para a Urgência Básica de Moimenta, onde o óbito foi declarado. O INEM esclareceu ontem que o helicóptero foi acionado e que apenas recuou ao ser comunicada, em pleno voo, a paragem cardiorrespiratória da vítima, negando qualquer problema relacionado com o local de aterragem.