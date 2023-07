Sobe para seis o número de arguidos por tráfico humano no processo da Academia BSports

O número arguidos no processo da academia BSports subiu, esta quarta-feira, para seis. O primo do ex-presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes, Manuel Cardoso foi constituído arguido após novas buscas.Ao que o CM apurou, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fez buscas domiciliárias em Paredes. Documentos e material informático relacionados com a atividade da BSports terão sido apreendidos pelo SEF.Manuel Cardoso faz parte dos seis envolvidos no processo. Com ele estão constituídos arguidos, Mário Costa, o seu pai, e três sociedades comerciais que seriam geridas, alegadamente, por três homens.