O dinheiro que sobrar dos donativos dos portugueses após a tragédia de Pedrógão Grande - sobre a qual esta sexta-feira se assinalam cinco anos - pode vir a ser usado no apetrechamento de três corporações de bombeiros afetadas pelo incêndio de junho de 2017. A ideia partiu dos autarcas do Norte do distrito de Leiria e já foi apresentada ao Fundo Revita, criado pelo Governo para gerir esses donativos e apoiar as populações, que ainda tem 1,4 milhões de euros.









Ver comentários