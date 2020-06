Sobrevive oito dias no meio de incêndio no Algarve

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Oito dias depois de ter desaparecido, no interior do concelho de Portimão, Joaquim Santana, de 57 anos, foi ontem encontrado vivo numa praia do concelho de Vila do Bispo. Sofre de Alzheimer e sobreviveu depois de caminhar mais de 100 quilómetros na zona do incêndio que começou em Aljezur e alastrou aos concelhos vizinhos. Chegou mesmo a receber comida dos bombeiros que combatiam o fogo, mas voltou a desaparecer.Joaquim saiu de casa na manhã do dia 17 ...