'Sobrevivente' de quatro patas salvo pelos bombeiros no rescaldo de fogo que destruiu prédios em Lisboa

Vinte pessoas ficaram esta terça-feira desalojadas depois das chamas terem consumido as coberturas de vários prédios na rua das Gaivotas, numa das zonas históricas de Lisboa. Não houve feridos a registar.

O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa resgatou um gato no rescaldo do incêndio que deflagrou em várias coberturas de prédios esta terça-feira à tarde na rua das Gaivotas, em Lisboa.De acordo com os operacionais, o animal, resgatado um dia após a ocorrência, encontrava-se escondido debaixo da cama no segundo andar de um prédio daquela rua.Numa publicação no Facebook, os bombeiros sublinharam que "não pouparam nos mimos" ao felino que estava assustado.O animal encontra-se agora à guarda da casa dos Animais de Lisboa.