Sobrevivente sofre trauma após tragédia na praia Maria Luísa

Um dos sobreviventes da queda de uma arriba na praia Maria Luísa, em Albufeira, em 2009, ficou traumatizado após a tragédia. A revelação foi feita esta sexta-feira por familiares de Vítor Sousa, que escapou à morte e perdeu a namorada, no Tribunal Administrativo de Loulé, durante mais uma sessão do julgamento sobre o acidente que tirou a vida a cinco pessoas. As famílias das vítimas exigem 911 mil euros de indemnização ao Estado.Durante a sessão de sexta-feira foram ouvidas duas testemunhas: a mãe de Vítor Sousa e a atual companheira, Eugénia Fernandes. "O Vítor nunca mais foi o mesmo após a tragédia. Durante o tempo em que viveu comigo, o meu filho acordava várias vezes à noite a gritar, com vários pesadelos", revelou a mãe.Também a atual companheira, que reside com Vítor no Dubai, afirma que, ocasionalmente, o marido "tem muitos pesadelos e acorda com muitos suores", principalmente na altura do aniversário da tragédia. Vítor Sousa era namorado de Mariana Fonseca, uma das vítimas mortais. Também os pais desta, António e Anabela, e a irmã, Rita Fonseca, perderam a vida na tragédia. A quinta vítima mortal foi Maria Freitas, natural de Coimbra.Em declarações ao, o advogado das vítimas, Pedro Proença, defende que "o Estado deve ser responsabilizado" pela queda da arriba. A defesa alega que houve "negligência grosseira" por parte das autoridades, que não levaram em atenção os "sinais de perigo" que havia na arriba.