Sócios defendem líder do Palmeiras

Adeptos surpreendidos com operação do SEF. Presidente foi detido.

Por Fátima Vilaça | 08.11.18

O Palmeiras Futebol Clube, que milita na 1ª Divisão - série B da Associação de Futebol de Braga, não tem plantel para jogar a partida do próximo domingo, frente aos rivais do Juventude da Póvoa, da mesma freguesia.



A operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na segunda-feira passada, que levou à detenção do presidente António Fusa, por apoio à imigração ilegal, esvaziou a equipa principal do clube. Os sócios exigem assembleia-geral, para arranjar "solução imediata".



"Alguém vai ter de se responsabilizar por isto. Sou sócio há 26 anos e é com muita tristeza que vejo uma situação destas acontecer no Palmeiras", disse ao CM Fernando Rodrigues.



António é apenas um dos muitos indignados. À porta do estádio, vários sócios e adeptos procuram perspetivar uma solução para o momento delicado do clube bracarense. A maior parte apoia o presidente detido.



"O Fusa não é culpado desta situação. Há vários anos que o clube recebe aqui esses jovens brasileiros, mas agora houve aí um desentendimento e alguém decidiu fazer queixa. Estão a acabar com o Palmeiras", atira outro sócio, revoltado.



Dos 11 brasileiros detetados pelos inspetores do SEF, a residir nas instalações do clube, oito alinhavam na equipa principal, embora sem contrato. Receberam ordem para regressar ao país de origem, no prazo de 20 dias.



Ontem, o CM tentou falar com o presidente - que ficou suspenso de funções -e com a ex-direção. Ninguém se mostrou disponível para declarações.