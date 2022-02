Socorrista dos Comandos recusa prestar auxílio e agride instruendo

O Ministério Público (MP) deduziu uma acusação contra um socorrista pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada a um instruendo em 2015.



A acusação do MP refere que a "vítima, instruendo do curso, tendo sentido dificuldades físicas decorrentes de lesões, ficou a convalescer no Posto de Socorros, onde o arguido exercia funções de socorrista". Segundo o documento, o arguido não tratou da vítima como lhe competia e ainda o agrediu. O Ministério Público refere que o socorrista apertou o joelho magoado da vítima e atirou a vítima ao chão.





A vítima chegou mesmo a estar em perigo de vida.

O crime ocorreu no Campo de Tiro de Alcochete, no decurso da designada "prova 0" do 125º Curso de Comandos, realizada entre 28 de setembro e 1 de outubro de 2015.