Socorristas ajudam bebé Eduardo a nascer em casa em Paredes

Dois socorristas da Cruz Vermelha de Vilela, Paredes, ajudaram no nascimento de um menino, este sábado de madrugada. Os parteiros de serviço foram Cristiana Leal e Celso Ribeiro. O parto decorreu na casa dos pais do bebé.O pequeno Eduardo veio ao mundo pelas 05h30. Quando os socorristas chegaram ao local, depararam-se com uma situação de parto iminente e já não houve tempo de fazer o transporte para a ambulância. "Correu tudo bem. Foi uma estreia bem sucedida para nós! Eu e o meu colega mantivemos a calma para não afligir a parturiente e o menino nasceu saudável", afirmou aoCristiana Leal.A mãe e o bebé foram depois transportados para o Hospital de Penafiel.