Socorro duplica em cinco anos em Portimão

Os Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) registaram, no ano passado, um total de 5296 ocorrências de emergência pré-hospitalar, o que se traduz num aumento de 60% daquele tipo de serviços nos últimos cinco anos.

"Nós respondemos tanto às solicitações do concelho como às dos limítrofes, quando necessário", sublinha Richard Marques, comandante dos bombeiros, adiantando que foi feita "uma aposta muito forte na emergência pré-hospitalar".

Atualmente, os BVP têm "dois postos de INEM a funcionar 24 horas por dia, com quatro operacionais dedicados", explica o comandante. Além disso, a corporação "colocou mais quatro ambulâncias em reserva por solicitação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM para atuar nos picos de emergência que ocorrem durante o dia", referiu ainda.

Neste momento, os BVP contam com 36 viaturas, das quais oito são ambulâncias de socorro afetas ao Sistema Integrado de Emergência Médica - duas são do INEM e as restantes do corpo de bombeiros.

Este ano, Richard Marques espera que o nível de procura "se mantenha". E frisa que, "embora no verão a procura aumente, já não há muita diferença relativamente às restantes épocas".