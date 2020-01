"Socorro, socorro, acudam, que ela mata-me já aqui".Maria Ferreira dos Reis gritava em desespero enquanto era espancada, com um martelo, por uma vizinha, em S. Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira. A mulher, de 69 anos, chegou a casa, na rua do Pego, ao final da tarde de terça-feira, e foi atacada pela agressora, então encapuzada."Atirou-me para o meio dos vasos, fez de mim o que quis. Graças a Deus outra vizinha ouviu os meus gritos e veio em meu socorro", contou, emocionada, a vítima. A encapuzada conseguiu escapar. Pelo caminho, derrubou a caixa do correio. "Tinha a cara tapada, mas eu reconheci-a pelos olhos e pelo cabelo", afirmou Maria Ferreira dos Reis."Vinha para me fazer mal e roubar o que pudesse. Ainda lhe disse que lhe dava tudo, mas ela não parou", relatou a sexagenária.O alerta foi dado para a GNR de Santa Maria de Lamas e para os Bombeiros de Lourosa. Pouco depois, a agressora trocou de roupa e voltou à habitação da vítima. "Por favor, perdoe-me, eu não sabia o que estava a fazer. Fiquei descontrolada, desculpe-me", disse a mulher.Maria Ferreira dos Reis foi observada, esta quarta-feira, no Gabinete de Medicina Legal da Feira e formalizou uma denúncia contra a vizinha no posto da GNR de Lamas.A suspeita das agressões tem cerca de 40 anos. Tinha-se mudado, com a mãe e um filho menor, para a rua há cerca de seis meses.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e transportada para o hospital de Santa Maria da Feira.