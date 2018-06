Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Socorro em acidente no Marão demora 36 minutos

Equipa de intervenção permanente chega 10 minutos após alerta em simulacro.

Por Patrícia Moura Pinto | 10:17

Duas vítimas mortais, dois feridos graves e quatro ligeiros num acidente com uma mota, um carro tomado pelas chamas e um miniautocarro. Foi este o cenário simulado, no túnel do Marão, na A4, sentido Amarante-Vila Real, na quinta-feira à noite.



O alerta foi às 23h40. O primeiro meio a chegar ao local foi uma unidade móvel da Infraestruturas de Portugal, cinco minutos depois, e a equipa de intervenção permanente chegou às 23h50. O primeiro carro de combate a incêndio e de desencarceramento só 36 minutos após o alerta.



"As sedes dos bombeiros têm a sua implantação própria e isso não conseguimos alterar. Estaremos sempre sujeitos a esse tempo de chegada", indica Rodrigues Alves, comandante distrital de operações do Porto, questionado sobre a demora na chegada dos principais meios de socorro ao teatro de operações.



Já o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, disse que "esta é uma infraestrutura de grandes dimensões e que a segurança, dentro da mesma, está suportada por equipas de bombeiros capacitadas para responder de imediato".



José Artur Neves sublinha que "os profissionais da área vão agora avaliar e o que for necessário testar melhor, naturalmente será testado". O governante acompanhou todo o simulacro e assegurou que "o túnel está equipado com a melhor tecnologia do Mundo".



A equipa de intervenção permanente, a segunda a chegar, combateu o fogo e socorreu as ‘vítimas’ encarceradas no interior do automóvel.