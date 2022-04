O Instituto de Socorros a Náufragos arranca esta segunda-feira as comemorações do 130º aniversário com uma recolha de bens essenciais que revertem a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.









Simbolicamente, duas motas de salvamento marítimo partem, pelas 09h30, da Foz do Minho (Polícia Marítima de Caminha) com destino a Vila Real de Santo António, onde chegam dia 23. Os bens (leite, arroz, massa, azeite, atum, salsichas, farinha, açúcar, bolachas, produtos de higiene e roupa) podem ser entregues em qualquer Estação Salva-vidas, Capitania ou Delegação Marítima de Portugal Continental.