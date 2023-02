Duas alunas envolveram-se em agressões no exterior da Escola Básica da Guia, Albufeira. Tudo aconteceu, ao que o CM apurou, terça-feira ao final do dia, entre duas jovens, de 13 e 15 anos, da mesma turma do 8.º ano.



“Elas começaram a discutir e depois uma começou com puxões de cabelo e a outra a dar socos.









Ver comentários