José Sócrates vai ser julgado por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documento num processo separado da ‘Operação Marquês’. Mas, esta quinta-feira, fica a saber se também será julgado por corrupção e fraude fiscal no âmbito do processo principal do caso ‘Marquês’.



Em causa está a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso do Ministério Público (MP) contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, na parte da não pronúncia.









