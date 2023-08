O ex-primeiro-ministro José Sócrates viajou esta semana para o Brasil para apresentar um novo livro, intitulado ‘Os Anos Bolsonaro: Crónicas de Tempos Sombrios’. Contactado pelo CM, a defesa do antigo primeiro-ministro confirmou que a deslocação foi comunicada ao tribunal. “Nós agora comunicamos tudo”, disse ao CM o advogado Pedro Delille, que não soube, no entanto, esclarecer se Sócrates já regressou. Sócrates é obrigado a comunicar ao processo ‘Operação Marquês’ todas as deslocações superiores a cinco dias. Aliás, a falta de aviso em viagens anteriores a São Paulo fez com que a juíza tenha agravado as medidas de coação: apresentações de 15 em 15 dias na GNR.