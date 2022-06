A juíza Margarida Alves, que ia julgar José Sócrates no que resta da Operação Marquês, pediu transferência e não vai prosseguir com o processo. Agora José Sócrates escreveu ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) e pede explicações sobre a mudança daquela magistrada. “A mudança da juíza não é para outra comarca nem para outra região do país - a mudança é para a porta ao lado. Mudança de tribunal, dentro do mesmo edifício. Absolutamente extraordinário”, diz Sócrates, que acrescenta: “As razões para que tal aconteça não podem ser frívolas, antes devem ser compreendidas por todos, em particular por aqueles a quem o assunto interessa diretamente, já que são parte no processo para o qual a senhora juíza foi sorteada como juíza natural.”