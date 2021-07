Sócrates tenta tudo para não ser julgado na Operação Marquês

A defesa do antigo primeiro-ministro José Sócrates arrasa o juiz de instrução criminal Ivo Rosa no recurso em que pede a nulidade da decisão instrutória da Operação Marquês. Mas, no mesmo documento, também sai em defesa do procurador Rosário Teixeira, o mesmo que acusou Sócrates de receber milhões de euros em subornos. O antigo primeiro-ministro dispara em todas as direções. O objetivo é não ser já julgado por branqueamento de capitais e falsificação de documentos.Na decisão instrutória, conhecida em abril, o juiz Ivo Rosa despronunciou a maioria dos arguidos - mandou apenas cinco dos 28 arguidos para julgamento - e deixou cair dezenas de crimes. Para o magistrado, Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates, passou de alegado testa de ferro a principal corruptor do antigo governante.