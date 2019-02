Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates visita Armando Vara na cadeia de Évora

Foi nesta cadeia que o ex-governante esteve preso preventivamente, durante um ano.

O antigo primeiro-ministro visitou este sábado Armando Vara no estabelecimento prisional de Évora, onde cumpre pena de cinco anos de prisão relativa ao processo Face Oculta. A visita durou uma hora (das 16h45 às 17h45).



Ao que o CM apurou, José Sócrates fez-se acompanhar por João Soares. Recorde-se que foi nesta cadeia que o ex-governante esteve preso preventivamente, durante um ano, no âmbito do processo Marquês.