Sócrates visita Vara e irrita-se com guardas da cadeia de Évora

O antigo primeiro-ministro e principal arguido da Operação Marquês, José Sócrates, visitou este sábado o amigo Armando Vara na prisão de Évora e foi protagonista de alguns momentos de tensão com guardas prisionais.Segundo apurou o, Sócrates entrou sozinho para a visita das 14h00/16h00 e, no momento do registo, terá feito algumas observações sobre o futuro dos guardas prisionais que estavam à entrada, situação que não agradou às visadas, sobretudo à mais velha, que não lhe terá permitido mais comentários.Cumprida a visita, um novo desentendimento teve lugar à saída, quando pediram a Sócrates para preencher um papel com dados pessoais atualizados.Irritado, o antigo governante, que também já esteve preso em Évora, começou por recusar, mas acabaria por ceder após discussão.Foi Armando Vara que pediu autorização à cadeia, por escrito, para receber a visita de Sócrates. A carta foi entregue durante a última semana e a visita autorizada.Vara está preso desde 16 de janeiro e cumpre cinco anos de cadeia por tráfico de influências no processo Face Oculta.