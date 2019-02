Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Fava não tinha rendimentos para pagar empréstimo

Ex-mulher de Sócrates deu 760 mil euros por monte.

Por Tânia Laranjo | 08:29

O funcionário do ex-Banco Espírito Santo (BES), Tiago Meira, que tratou do empréstimo de 760 mil euros para Sofia Fava adquirir o Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, no Alentejo, em 2012, disse que esta não tinha rendimentos suficientes.



Tiago Meira foi uma das testemunhas ouvidas esta terça-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, no âmbito da fase de instrução, e confirmou que a taxa de esforço a que a ex-mulher do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, estaria sujeita seria de 100%.



A mesma testemunha referiu ainda que trocou emails com Sofia Fava e que esta lhe disse que tinha um fiador que assegurava as garantias para o empréstimo.



O fiador foi Carlos Santos Silva, empresário e amigo de Sócrates, e também arguido no processo Marquês.



Outra testemunha, Vítor Tavares, que foi ouvido por videoconferência, e que foi o consultor que tratou da venda do monte, referiu que Sofia Fava e o companheiro, Manuel Costa Reis, disseram que iam receber uma herança para pagar o monte a pronto, mas acabaram por recorrer a um empréstimo.