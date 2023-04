Um motociclista, de 37 anos, morreu em consequência do despiste, seguido de embate do veículo num muro, no sábado à noite, na Freixianda, Ourém.A vítima residia no concelho vizinho de Alvaiázere, tendo a morte sido confirmada no local.O acidente ocorreu em frente ao quartel da secção da Freixianda dos Bombeiros de Ourém, tendo o motociclista sido de imediato assistido pela equipa que estava de serviço, a que se juntou uma equipa do INEM.Foram realizadas manobras, mas sem sucesso.