Sofre ataque a guiar e mata dois vizinhos

Episódio de epilepsia levou homem, de 36 anos, a perder o controlo de carrinha.

Por Francisco Manuel e José Eduardo Cação | 09:22

O condutor da carrinha que colheu mortalmente Alberto Sousa, de 54 anos, e Amélia Azevedo, de 51, sábado de manhã, na EN1, entre Grijó (Vila Nova de Gaia) e Argoncilhe (Santa Maria da Feira), sofreu um ataque epilético ao volante do veículo. O ataque durante a condução fez com que perdesse o controlo da viatura.



O homem, de 36 anos, residente em Argoncilhe e vizinho das vítimas mortais, foi considerado ferido grave e transportado para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Teve alta ainda no sábado e acabou por sofrer outro ataque epilético, de menor intensidade, já em casa. Ficou em estado de choque depois de perceber que esteve na origem do acidente que ceifou duas vidas próximo de casa.



A carrinha colidiu com um automóvel que estava estacionado e colheu as duas vítimas, arrastando-as pelo asfalto. O alerta inicial foi para a morte de Alberto Sousa, dono da Casa das Chaves, em Grijó. O corpo de Amélia Azevedo só viria a ser encontrado durante as operações de remoção da viatura, já ao final da manhã - o acidente ocorreu por volta das 07h45. O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR está a investigar.



Alberto Sousa tinha alertado para a elevada sinistralidade da EN1 através das redes sociais. "Ontem, uma senhora morreu atropelada à minha porta, em Grijó. Existe uma passadeira, mas os condutores não respeitam", escreveu em 2016. Morreu atropelado, no sábado.