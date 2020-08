Um ciclista de cerca de 30 anos ficou ferido, ao início da tarde de domingo, na sequência de um despiste, na rua do Sobrado, freguesia de Rio Mau, em Vila do Conde. O homem foi hospitalizado.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 13h15. No acidente, a vítima caiu e sofreu alguns hematomas. Foi assistido no local e depois transportado para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

