Sofre doença fatal quando guiava kart

Homem de 43 anos estava na pista na companhia da família.

08:41

Um homem, de 43 anos, morreu esta segunda-feira à tarde enquanto praticava karting numa pista localizada no lugar de Cais Novo, em Darque, Viana do Castelo.



A vítima sentiu uma indisposição quando conduzia o kart e despistou-se. O óbito foi declarado no local.



Fonte da PSP adiantou que a morte não foi provocada pelo despiste, acrescentando que só a autópsia poderá agora esclarecer o que aconteceu.



O homem, um imigrante que residia temporariamente em Ponte de Lima, estava na pista na companhia da família.



O cadáver da vítima foi removido por volta das 17h40 para a morgue do hospital de Viana do Castelo.



No local, estiveram os bombeiros com quatro elementos e duas viaturas, e ainda uma patrulha da PSP.