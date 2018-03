Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofrem queimaduras graves a assar chouriços em Tomar

Estudantes tiveram de ser transportados para o hospital após explosão de recipiente com álcool.

19:50

Três estudantes sofreram queimaduras graves ao serem atingidos pela explosão de um recipiente com álcool onde estavam a assar chouriços, em Tomar.



O acidente ocorreu na sexta-feira à noite, durante um lanche na sala de aulas.



As vítimas são três homens, de 49, 51 e 56 anos, que foram assistidos no local por equipas médicas do INEM e dos Bombeiros Municipais de Tomar.



Depois de estabilizados, seguiram para o Hospital de Abrantes e mais tarde foram transferidos para unidades de queimados de Lisboa e Porto.



A PSP de Tomar está a investigar o caso.