Soldado amputado recebe bicicleta adaptada

Doze militares do Regimento de Comandos, que durante o próximo mês vão partir para a República Centro-Africana (RCA), onde serão capacetes azuis das Nações Unidas, participaram este domingo no evento World Bike Tour, em Lisboa, pedalando 10 quilómetros com algumas das 30 bicicletas que vão levar para aquele país e que serão oferecidas a crianças que todos os dias têm de fazer o dobro da distância para chegar à escola.









À frente do grupo esteve Aliu Camará, o soldado comando que em junho de 2019 perdeu as duas pernas num acidente de viação quando estava em missão na RCA. O militar, agora com 25 anos, recebeu uma ‘hand bike’ (bicicleta de mão), que lhe permitirá percorrer longas distâncias sem grandes dificuldades.

“É uma oferta que vai dar ao Aliu a possibilidade de manter a forma física. Devido ao acidente que sofreu nunca mais pôde andar de bicicleta, mas agora isso deixa de ser um problema”, explica Luís Castro, da organização não governamental Missão Infinita, que, juntamente com empresas privadas, conseguiu disponibilizar a bicicleta adaptada. Outras dez semelhantes foram doadas ao Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão.





Aliu Camará não quis prestar declarações, mas era notória a alegria com que percorreu os primeiros metros, apesar das naturais dificuldades de adaptação. O militar continua em recuperação, mas já consegue deslocar-se sozinho graças às próteses que recebeu e que permitem andar sem ajuda.