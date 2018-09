Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Soldado português arrisca olho por acidente com G3

Peça em tensão saltou para a vista durante a manutenção, na República Centro-Africana.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:49

Um soldado paraquedista, de 21 anos, da Força Nacional destacada na missão da ONU na República Centro-Africana, sofreu um ferimento grave num olho ao ser atingido por uma peça do carregador da espingarda G3. Foi retirado de avião para Lisboa. A sua condição era ontem "estável", mas a vista atingida ainda não estava livre de perigo.



Segundo explicou ao CM o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o militar encontrava-se a fazer a "manutenção normal" da espingarda. "Uma peça do carregador estava em tensão [devido à mola], saltou e por azar atingiu o militar no olho", disse.



O soldado foi transportado ao "hospital militar sérvio", que não tem valência de cirurgia oftalmológica. "Decidiu-se retirar o militar para Portugal num avião Falcon da Força Aérea" que chegou ontem pelas 23h00, disse Coelho Dias. O militar falou logo com a família e tem a visão turva. Está no Hospital Militar em Lisboa.



O acidente foi no quartel, em Bangui, a uma semana do final da missão de 6 meses. "São militares com muita experiência. A manutenção da arma fazem-na 2 ou 3 vezes por dia (devido ao pó). Foi uma infelicidade", afirmou o porta-voz. Foi o terceiro ferido nesta missão.