Uma viagem de trabalho a Coimbra terminou da pior forma para um soldador de 47 anos residente em Forte da Casa, Vila Franca de Xira. Após um jantar com um colega, foi apedrejado e espancado por “um grupo de 20 jovens”. Caiu inanimado e só acordou no hospital. Mas as sequelas vão ficar para sempre. Perdeu o olho esquerdo e ficou sem três dentes, para lá da carteira, onde estavam os documentos e 20 euros em dinheiro.