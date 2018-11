Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solitário armado assalta banco em Guimarães

Conseguiu fugir com uma quantia em dinheiro que não foi divulgada.

08:44

Armado com uma faca, um homem entrou esta segunda-feira numa dependência do Montepio, em Selho São Jorge, no concelho de Guimarães.



Abordou um funcionário - como se de um cliente se tratasse - e exibindo a faca, exigiu que lhe entregasse o dinheiro que tinha em caixa.



A GNR foi ao local, mas a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.