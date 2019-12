Solitário armado rouba quatro farmácias em três dias

Um homem armado de pistola, e que tem atuado sempre com a cara tapada, é suspeito da prática de quatro assaltos a farmácias de Lisboa e Loures, no espaço de apenas três dias. Todos os crimes estarão filmados, e ateve acesso ao registo de videovigilância de um dos assaltos.Tratou-se do primeiro caso. Ocorreu pelas 19h30 de terça-feira, na farmácia do Prior Velho, Loures. As imagens mostram um homem com a cabeça tapada por um capuz, a boca e o nariz ocultadas por um lenço branco, e empunhando uma pistola.Pelo menos duas funcionárias foram ameaçadas, bem como uma cliente, e o ladrão fugiu com uma quantia em dinheiro. No dia seguinte, mais dois assaltos de rajada: o primeiro pelas 21h03, na farmácia Lisboa, em Telheiras, e o segundo, uma hora depois, na farmácia Expo Sul, no Parque das Nações.Nos dois casos, o assaltante voltou a ameaçar os presentes com a mesma arma, e fugiu com o dinheiro disponível. Por fim, pelas 19h30 de quinta-feira, foi atacada a farmácia Rio de Janeiro, na avenida com o mesmo nome em Lisboa. Deste local o ladrão fugiu com 110 euros.Os roubos, cometidos entre terça e quinta-feira em Lisboa e Loures, são da competência exclusiva da PJ por estar envolvida uma arma de fogo.Os investigadores da secção de roubos da diretoria de Lisboa já analisaram as imagens de videovigilância dos quatro estabelecimentos, para tentar recolher dados sobre o assaltante. Fundamentais, igualmente, são os depoimentos das vítimas dos crimes, na tentativa de localizar o ladrão armado.