"Soltem os patrões": Forte aparato policial vigia detidos por tráfico humano

Os 20 suspeitos de escravizarem trabalhadores agrícolas no Baixo Alentejo começaram esta quinta-feira a ser ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal de Beja. Estão indiciados de vários crimes, entre os quais tráfico de seres humanos, associação criminosa e auxílio à imigração ilegal.Chegaram com forte aparato policial pelas 10 horas e estiveram todo o dia a serem interrogados. As medidas de coação só serão divulgadas esta sexta-feira.No exterior do tribunal, vários familiares e trabalhadores do setor agrícola manifestaram apoio, empunhando cartazes e proferindo palavras de ordem como "liberdade", "soltem os patrões" e "não somos escravos".