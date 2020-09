Solto da cadeia devido às medidas para travar Covid-19 esfaqueia a ‘ex’

Um homem de 35 anos, que esteve em preventiva por tráfico de droga e foi libertado devido às medidas para travar a Covid-19 nas cadeias, golpeou a ex-mulher com uma faca, na Pontinha, Odivelas. Foi detido pela PSP e colocado em prisão preventiva por um juiz.



O crime ocorreu na madrugada de 19 de julho. A vítima, de 34 anos, foi atingida com vários golpes nos braços, peito e cara com uma faca de cozinha, após a porta ter sido arrombada pelo agressor - que fugiu e levou a faca. A mulher ficou em estado grave e foi hospitalizada. Reunida prova, o homem foi detido na passada quinta-feira.



