"Somos irmãos, de países irmãos": Marcelo agradece a cabo-verdiano que salvou homem no Tejo

"Somos irmãos, de países irmãos. Agradeço-lhe pelo que fez e pela sua coragem". Foi com estas palavras que José Brito, o homem que saltou ao rio Tejo para salvar uma vida, foi surpreendido já depois das 23h00 de sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num telefonema "de que não estava à espera", contou ao"Sim, o presidente ligou-me a dar os parabéns pelo que tinha feito. Estava em casa com a família e nunca imaginei que fosse ele a ligar àquela hora", explicou este domingo o antigo pescador cabo-verdiano, de 37 anos, que chegou a Portugal em 2004 para receber um transplante de medula. Diz que fez "apenas o que era preciso" e que "faria tudo de novo".Na página da internet da Presidência da República foi divulgada também uma nota de agradecimento. "Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao Cais das Colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana. Em tempos tão difíceis, esta ação certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento. O exemplo de José Brito deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo", lê-se no texto.José Brito estava este domingo junto da família. A vítima que salvou foi hospitalizada em São José, mas não corre perigo de vida.