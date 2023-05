O julgamento de Vítor Soares, o companheiro de Sónia de Jesus que está em prisão preventiva por alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga, arranca esta segunda-feira no Tribunal de Bragança, mas a ex-concorrente do ‘Big Brother’ não estará presente “por causa da pressão da imprensa”. O conselho partiu do próprio advogado da família, sabe o Correio da Manhã.









