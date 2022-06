Sónia Jesus vendeu 18 balanças de precisão em página da internet

A ex-concorrente do 'Big Brother', Sónia Jesus, vendeu 18 balanças de precisão na sua loja online, mas garante que não fazia ideia da utilidade das balanças.



Ao que o Correio da Manhã apurou, Sónia Jesus afirma que não sabia dos lucros que o marido obtinha no negócio de droga, uma vez que a aplicação de MB Way que teria no telemóvel estaria ligada à conta bancária e Vítor Soares.





Sónia não é arguida no processo. A GNR diz não ter provas do seu envolvimento direto. Não caiu nas escutas, embora houvesse droga espalhada na sua casa, designadamente no quarto, onde foi encontrada cocaína escondida nas gavetas da mesinha de cabeceira.

'Vitó’, como é conhecido o marido de Sónia de Jesus, usava a conta da mulher para esconder os proveitos do negócio. Fê-lo em várias situações, com os consumidores a pagarem usando o MB Way de Sónia. Foi, por exemplo, o que aconteceu a 17 de maio, após mais uma ‘venda direta’ perto da casa do casal, em Vila Nova de Gaia. Vítor Soares vendeu 495 euros de cocaína e a transferência de dinheiro foi para a conta bancária da mulher.